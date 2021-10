Non ci sono mezze misure di sorta: vincere o entrare in crisi. E per la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata oggi pomeriggio alle 18 nel secondo posticipo dell'11esima giornata di Serie A, dopo Atalanta-Lazio, la prima strada è quella decisamente più gradita.Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. ​