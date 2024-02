Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri nella tarda mattinata di oggi ha presentato ai giornalisti presenti nella sala conferenze dell'Allianz Stadium, la gara di domani allo stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona. Una gara non semplice in cui la Vecchia Signora dovrà tornare a vincere dopo il passo falso di lunedì sera allo Stadium contro l'Udinese, da cui è uscita sconfitta per 1-0. Appuntamento quindi domani alle 18. Di seguito la sintesi video della conferenza stampa di Massimiliano Allegri verso la gara contro gli scaligeri per gentile concessione di Juventus.