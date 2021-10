La Juve cade anche a Verona. Un 2-1 pesante, con tanti singoli nel mirino. Ecco le pagelle di Rabiot, bersagliato dopo l'ennesima prestazione incolore.Tuttosport:Fin troppo prevedibile, lento nelle giocate, disordinato. Inguardabile.Corriere dello Sport:- Altra prova misteriosa in un ruolo, l’esterno sinistro in mediana, che non è il suo. Cambio giusto.Gazzetta dello Sport:4 - Altro mistero della fede allegriana che insiste con lui esterno-mezzala, ritrovandosi un buco a sinistra che neanche l'ozono. Lui, poi, ci mette la sua indolenza.