La Juve cade anche a Verona. Un 2-1 pesante, con tanti singoli nel mirino. Ecco le pagelle di Morata:Tuttosport:Illude con un colpo di tacco all’inizio, poi fa spavento perché non va praticamente mai al tiro. È vero che prova a fare movimento e che diventa il rifinitore per Dybala, ma da lui si attendono gol pesanti.Corriere dello Sport:- Arma più volte il tiro di Dybala. Come uomo sponda benissimo, ma quando segna?Gazzetta dello Sport:Servono subito un preparatore atletico e un bravo psicologo. Morata è flebile, facile da marcare e depresso, al punto da sbagliare tocchi da scuola calcio. Lasciarlo in campo per 90' è quasi accanimento.