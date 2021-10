La Juve cade anche a Verona. Un 2-1 pesante, con tanti singoli nel mirino. Ecco le pagelle di Dybala e McKennie.Tuttosport:È l’unico che prova a tenere ancora viva la Juve: sua una conclusione di destro dopo una combinazione con Morata, spara alto dopo un’altra triangolazione con lo spagnolo, ci prova anche da metà campo. Ed è pure sfortunato perché centra con il sinistro la traversa dopo il palo preso mercoledì contro il Sassuolo. È l’ultimo ad arrendersi.Appena entrato, mette Montipò in difficoltà, porta energia, suo il gol dell’illusoria rimonta con un destro potente.Corriere dello Sport:- Offensivamente, per quasi tutta la partita, la Juventus è lui. Meriterebbe il gol. In grande crescita.Secondo gol in tre giorni per l’americano, ma se la squadra perde entrambe le volte...Gazzetta dello Sport: ​Dybala 6,5 - Non può fare tutto lui, ma senza la Juve sarebbe da zero. Almeno si ribella e nel finale ha il diritto di essere stanco.McKennie (12’st) 6 - Ma perché, dopo il Sassuolo, non è stato confermato? Ameno era stato più reattivo tra tante statuine. Entra e si procura un'occasione, va in gol, lotta. Meglio che niente.