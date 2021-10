La Juve cade anche a Verona. Un 2-1 pesante, con tanti singoli nel mirino. Ecco le pagelle di Bonucci e Chiellini:Tuttosport:Avrebbe dovuto riposare, vista l’indisponibilità di Rugani risponde presente, ma concede troppo.Sbaglia malamente facili controlli: è la fotografia dello stato di totale confusione della Juve. Non gli riesce neanche il ruolo di leader e motivatore.Corriere dello Sport:- Sul 2-0 “sfida” al tiro il Cholito e viene punito. Perde qualche duello più del solito e non è preciso.- Un paio di sbavature non da lui con il pallone tra i piedi. La grinta stavolta non basta.Gazzetta dello Sport:Ebbene sì: ad Harvard oggi ripeterebbe qualche esame. Tipo quando arretra su Simeone invece di schermarlo, lasciandogli il tiro. Ma c'è di peggio per lui: poca personalità.- Quando vede che le cose si mettono male, raddoppia le energie e dà la carica, pure con qualche errore. Fa anche il centrocampista: il più giovane nella testa e nel fiato.