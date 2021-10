La Juve cade anche a Verona. Un 2-1 pesante, con tanti singoli nel mirino. Ecco le pagelle di Arthur e Bentancur:Tuttosport:5 Dovrebbe dare ordine alla manovra, invece soccombe all’aggressività dei gialloblù.4.5 Torna titolare dopo cinque mesi e si vede che è ancora in fase di rodaggio, colpevole di aver fornito con uno scellerato retropassaggio dal limite dell’area la palla a Barak per il primo gol di Simeone.Corriere dello Sport:5 - Non incide. In mezzo al campo è sempre aggredito e non aggredisce mai.4,5 - L’errore da cui nasce l’1-0 è grave. Per il resto si batte e imposta, ma a ritmo troppo lento.Gazzetta dello Sport:4 -.Quasi non si sente per come sta ai margini. Non aggredisce, non trova posizione. Avrebbe bisogno di chiarezza, sembra in catalessi.4 - Lo vedi orchestrare il gioco per 10' e pensi che forse è l'uomo giusto. Poi riecco il vizietto del retropassaggio come con Benevento e diventa inutile.