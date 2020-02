Verona-Juve è il anticipo del sabato sera della 23esima giornata di Serie A. Al Bentegodi si affrontano la squadra di Sarri, prima in classifica, e quella di Juric, autentica rivelazione del campionato. Con tre punti i bianconeri potrebbero allungare su Lazio e Inter, impegnate domani con Parma e Milan. Dopo le tante polemiche per l'arbitraggio in Juve-Fiorentina, la redazione de ilbianconero.com analizza gli episodi da moviola della gara:



HELLAS VERONA-JUVENTUS, sabato 8 febbraio ore 20.45

MASSA di Imperia

TEGONI – COLAROSSI

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO



85’ Rigore per il Verona! Colpo di testa di Kumbulla deviato con il braccio da Bonucci. Contrasto aereo, ma il braccio sinistro di Bonucci è largo e non permette al pallone di arrivare in porta. L’arbitro non aveva visto poi, richiamato dal Var, concede il rigore al Verona. Decisione corretta.



56’ Cuadrado rischia tantissimo. Il colombiano va in contrasto in area di rigore con Zaccagni, e lo tocca con la gamba destra. Per l’arbitro un normale contrasto di gioco. Decisione che appare corretta. 52’ Tiro di Higuain respinto in area di rigore dal braccio destro di Gunter. L’arbitro lascia proseguire, poi ferma il gioco per attendere un controllo Var, che conferma la sua decisione. Scelta al limite, seppur lei braccio destro del difensore del Verona appaia attaccato al corpo. Sarri protesta in modo veemente.



41’ Ammonito anche Matteo Pessina, per una sbracciata nei confronti di De Ligt in un contrasto aereo.



22’ GOL ANNULLATO AL VERONA! Kumbulla segna di testa su punizione di Veloso. L’arbitro convalida, poi dopo un check con il Var annulla: la parte sinistra della figura di Kumbulla è oltre l’ultimo difensore bianconero. Seppur di poco, è fuorigioco. Decisione corretta.



20’ Alex Sandro è il primo ammonito della partita. L’esterno brasiliano entra in scivolata in evidente ritardo su Faraoni, stendendolo. Giallo corretto.