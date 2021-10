Scende in campo laaldi Verona: a partire dalle 18, squadre in campo. Ad arbitrare sarà il signor Marinelli. Ecco il sestetto ufficiale.MarinelliMargani – ScatragliIv: CossoVar: ValeriAvar: Valeriani57' - Ammonito Casale, che sta marcando a uomo Dybala29' - Ammonito Danilo che si lamenta platealmente e rischia grosso28' - Gol di Simeone, ma l'azione è stata fermata un attimo prima per un fallo su Arthur26' - Lazovic primo ammonito della partita per una trattenuta su Cuadrado25' - Forti lamentele di Cuadrado che reclama un fallo a centrocampo di Casale. L'esterno si ferma, Marinelli lascia correre e il Verona crea un'occasione pericolosa3' - Cuadrado sbilanciato da Lazovic nell'ingresso in area, qualche lamentela del'esterno colombiano1' - Calcio d'inizio