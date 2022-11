Nella notte del Bentegodi la Juventus trova la sua quinta vittoria consecutiva in campionato e ora torna prepotentemente in corsa per la lotta scudetto, semmai ne fosse già uscita. Gara che però è terminata tra le proteste degli scaligeri, i quali hanno recriminato per un paio di episodi degni di moviola, ma che in realtà hanno evidenziato come ne nel caso del mani di Danilo, ne tantomeno nel contrasto di gioco tra Bonucci e l'attaccante gialloblù, ci siano gli estremi per il calcio di rigore. Vediamo nella Gallery di seguito le moviole dei quotidiani sportivi.