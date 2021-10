Una partita difficile, intensa e con tanti falli fischiati da Marinelli. Di seguito ledei giornali sulla gara.La moviola di Tuttosport: "All’11’ sul tiro di Barak respinto da Szczesny la posizione di Giovanni Simeone è regolare: il Cholito arriva da dietro e comunque Bonucci lo tiene in gioco, nessun dubbio sulla regolarità del gol. Rapido check e rete dell’1-0 per il Verona in archivio. Al 22’ Gunter entra duro su Morata (nella ripresa il tedesco concederà il bis) da dietro: l’arbitro Marinelli richiama il difensore, però gli risparmia il giallo. Primo ammonito al 27’: Lazovic merita il cartellino per fermare Cuadrado che lo stava superando. Stessa sanzione per Danilo, falloso su Caprari: il brasiliano rischierà l’espulsione per accese proteste contro l’arbitro. Poco prima, manca una punizione alla Juventus, quando Gunter tiene Morata per la maglia ma la passa liscia. Verona molto aggressivo, ne fa le spese Casale al 12’ (st): sgambetto a Dybala e giallo garantito. Tempo tre minuti e Faraoni strattona Arthur, che si libera con una sbracciata: ammonizione per entrambi. Che rischio per Casale: altro fallo netto sulla Joya, un secondo giallo non sarebbe stato esagerato. Al 32’ Gunter trattiene Morata a metà campo: cartellino inevitabile, ma viene ammonito anche lo spagnolo per proteste, probabilmente perché chiedeva il rosso. Ma non c’è infrazione finalizzata a negare un’evidente occasione da gol. Kalinic va dritto su Chiellini senza guardare il pallone in volo: anche qui Marinelli sorvola".