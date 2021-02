Cristiano ancora in gol. Poi è solo Verona: Barak sovrasta Alex Sandro e pareggia, traversa di Lazovic e i miracoli di Szczesny. E Maresca? Sufficiente. Senza grossi patemi: prima fischiando tanto, poi lasciando giocare. Scrive Gazzetta: "e la cava a fatica Maresca, in una gara intensa. Il fischietto campano si perde qualcosina e non usa sempre lo stesso metro (mancano un cartellino giallo a Sturaro e un paio di falli commessi da Bentancur su Zaccagni nel primo tempo, mentre nel secondo rischia l’ammonizione anche Ronaldo), ma alla fine la sua direzione incide poco sul risultato". Il tocco di Bernardeschi su Faraoni in area? "Resta nei limiti del consentito".



