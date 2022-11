è il penultimo posticipo della 14esima giornata di Serie A e andrà in scena a partire dalle 18.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi. Da una parte i padroni di casa non trovano un successo dal 4 settembre e nonostante il cambio con Salvatore Bocchetti in panchina la scossa non è ancora arrivata.Dall'altra gli ospiti di Massimiliano Allegri devono cavalcare il successo nel derby d'Italia con la Juventus e cercano la quinta vittoria in fila per restare a -10 dal Napoli.