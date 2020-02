Il campo del Bentegodi non è in ottime condizioni, anzi, tutt'altro. Come riporta Dazn, il manto verde dello stadio veronese. Qualche buca qua e là che ha costretto, ad esempio, Miguel Veloso a cambiare gli scarpini già prima del fischio d'inizio. Di certo non la miglior condizione possibile per giocare palla a terra come predilige il tecnico della Juventus Maurizio Sarri. I bianconeri hanno un avversario in più questa sera contro l'ottima squadra di Juric. Segui VERONA-JUVE LIVE SU ILBIANCONERO.COM