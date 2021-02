1









Andrea Pirlo dovrà fare i conti con tanti assenti in vista della trasferta di sabato sera contro il Verona. L'allenatore bianconero spera di recuperare qualche pezzo, ma anche Ivan Juric è alle prese con alcuni giocatori in dubbio per la gara del Bentegodi. Due sicuri assenti tra i gialloblù sono Colley e Kalinic, prova a recuperare Faraoni altrimenti giocherà Lazovic al suo posto. Possibile rientro tra i convocati per Ruegg, Ceccherini e Dawidowicz. Se nessuno di loro dovesse farcela a partire dal primo minuto, Dimarco potrebbe giocare nella linea a tre in difesa.