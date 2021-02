Che quelle per la partita di domani alle 20.45 al Bentegodi contro il Verona sarebbero state delle convocazioni complicate per Andrea Pirlo si sapeva. Ai box per infortunio Cuadrado, Chiellini, Bonucci, Dybala, Arthur e Morata, più Danilo squalificato. L'allenatore bianconero ha dovuto attingere più del solito all'Under 23.

L'ELENCO DEI 23 GIOCATORI DELLA JUVENTUS PER LA TRASFERTA CONTRO L'HELLAS DI JURIC



Portieri

SZCZESNY

BUFFON

PINSOGLIO



Difensori

DE LIGT

DEMIRAL

ALEX SANDRO

DRAGUSIN

FRABOTTA

DI PARDO

CAPELLINI



Centrocampisti

RAMSEY

MCKENNIE

CHIESA

RABIOT

BENTANCUR

BERNARDESCHI

FAGIOLI

PEETERS

KULUSEVSKI



Attaccanti

RONALDO

RAFIA

MARQUES

AKÉ