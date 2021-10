Oggi alle ore 18 il Verona al Bentegodi riceve la Juventus. L'allenatore Igor Tudor, ex giocatore ed assistente allenatore bianconero, ha diramato la lista dei convocati per questo importante impegno casalingo contro la Juve di Allegri: assenti Ilic e Frabotta, giocatore quest'ultimo che ha vestito la maglia bianconera e che è fermo da quasi due mesi per un problema al polpaccio.

La lista di Tudor: