Alle 20.45, allo stadio Bentegodi di Verona, la Juventus sfida l'Hellas di Ivan Juric, una delle sorprese più lucenti di questa stagione. I bianconeri, reduci dalla sconfitta con il Porto e dalla vittoria in campionato con il Crotone, cercano continuità per coltivare ancora il sogno scudetto, affidandosi nuovamente a Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski in attacco. Ritorna dal primo minuto anche Aaron Ramsey, con Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot (reduce da un turno di squalifica).



Guarda FOTO e VIDEO del pre partita al Bentegodi: la Juve si gioca un pezzo di scudetto questa sera. E i volti sembrano essere quelli giusti.