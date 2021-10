La Juventus oggi alle 18 al Bentegodi affronterà il Verona dell'ex bianconero Igor Tudor. E a proposito di difensori, Max Allegri sembra intenzionato, nell'ottica del turnover, a regalare l'esordio stagionale in campionato all'11^ giornata a un difensore che parte in fondo nelle gerarchie bianconere: Daniele Rugani, che quest'estate è rimasto alla Juve per fare da quarto centrale mentre la società vendeva Romero e Demiral. Dopo le recenti fatiche dei vari De Ligt, Bonucci e Chiellini,