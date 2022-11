La Juventus si prepara ad affrontare la penultima sfida di questa prima parte di stagione, prima di arrivare alla sosta per i Mondiali in Qatar. Ad attenderla giovedi ci sarà il Verona di Bocchetti allo stadio Bentegodi, dove si preannuncia il tutto esaurito. Chi non sarà allo stadio invece potrà seguire il match in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.