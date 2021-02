DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



ATTACCO E DIFESA La Juventus, nonostante abbia guadagnato nove punti in meno rispetto allo scorso campionato dopo 22 gare (45 v 54), ha subito due gol in meno (19 v 21) e segnato una rete in più (44 v 43).



...E CLEAN SHEETS La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di campionato, tante quante nelle precedenti 27 – nel periodo la squadra bianconera è, insieme all’Inter, quella che conta più clean sheets in Serie A.



I GOL VERONESI Il Verona è l’unica squadra di questo campionato che ha segnato tutti i propri gol dall’interno dell’area di rigore, la Juventus è quella che, dopo Sampdoria e Napoli, ne ha subiti meno in percentuale da fuori area (5%, uno su 19).



14 GOL A FINE MATCH La Juventus è la squadra che ha segnato di più negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (14 gol), solamente Crotone e Parma (uno) ne hanno realizzati meno del Verona (tre) nello stesso intervallo.



349 TIRI Il Verona ha subito ben 349 tiri in questo campionato, solo il Cagliari ne ha fronteggiati di più (369). Nonostante ciò, la squadra di Ivan Juric è la quarta squadra che ha subito meno gol (26) nella Serie A in corso. La migliore difesa é invece quella della Juventus (19 reti subite finora).