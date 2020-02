Paulo Dybala potrebbe cambiare ruolo in Verona-Juventus. L'attaccante bianconero, infatti, dovrebbe partire dal primo minuto come falso nueve, ruolo che ha ricoperto a sprazzi ad inizio stagione prima di tornare a fianco di Gonzalo Higuain oppure trequartista. Sarri starebbe pensando a questa soluzione per far convivere l'argentino con Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. In questo caso Gonzalo Higuain partirebbe dunque dalla panchina, pronto ad entrare a gara in corso.