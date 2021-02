Andrea Pirlo è ancora alle prese coi dubbi di formazione in vista della partita di stasera alle 20.45 al Bentegodi contro il Verona. In particolare è spinoso il problema difesa, con le assenze non solo di Bonucci e Chiellini, ma anche di Cuadrado e Danilo, entrambi i terzini destri. Per questo l'allenatore della Juventus ha pensato a un 3-5-2 puro al posto del consueto 4-4-2 fluido. Ma chi sarà il terzo di difesa? La soluzione più probabile per ora rimane quella con De Ligt al centro della difesa, affiancato da Demiral e Alex Sandro. Ma va precisato che Pirlo nella rifinitura ha provato il giovane Dragusin al posto del brasiliano. Fra poche ore scopriremo quale sarà la decisione finale.