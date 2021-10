Undicesima giornata di Serie A TIM: laaffrontaal Bentegodi, deve rispondere alla sconfitta interna di mercoledì sera contro il Sassuolo. Al momento, la vetta dista addirittura 13 punti.Il match inizierà alle ore 18 e sarà in diretta streaming su DAZN. Al termine dell'incontro, si potrà guardare la partita anche attraverso la funzione on demand.Cambi in vista rispetto alla gara con il Sassuolo: Chiellini sarà titolare, Arthur e Bentancur provati come coppia centrale di centrocampo. Rabiot verso una maglia dal primo minuto, così come Dybala e Morata.