La Juve scende in campo a Verona per la 23a giornata di campionato. Bianconeri impegnati su uno dei campi più ostici di questa Serie A contro la sorpresa del campionato di questa stagione. Calcio d'inizio sabato 8 febbraio alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn ma sarà visibile anche agli abbonati Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa prima del match mettendo in guardia i suoi.



PROBABILE FORMAZIONE - ​ L'attacco è il vero nodo da sciogliere per l'ex allenatore del Napoli: ci sono due posti per quattro giocatori Per il resto, la formazione sembra abbastanza chiusa. L'alternanza Szczesny-Buffon slitta ancora, il polacco sarà titolare; De Ligt e Bonucci centrali, Rugani nuovamente in panchina. Sugli esterni? De Sciglio è tornato, ma spazio ancora a Cuadrado a destra e Sandro sul lato opposto. In mezzo, Rabiot sembra essere ancora confermato: Pjanic e Bentancur completeranno la mediana.



Nella gallery dedicata, la probabile formazione