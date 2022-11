Un piccolo colpo per Arek, che ha accusato il dolore alla gamba. L'attaccante polacco sembrava potersi fermare, anche solo per un controllo rapido. Panchina pronta a vedere, poi Arek ha tranquillizzato tutti, soprattutto Massimiliano Allegri, che pure gli aveva chiesto delle sue condizioni.Milik resta in campo e sembra essere a posto: continua la sua Verona-Juve da centravanti, in un primo tempo in cui non ha tuttavia brillato, anche per le poche possibilità avute in zona offensiva.