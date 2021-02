Chi giocherà dunque terzino destro in Verona-Juve? L'emergenza che sta attanagliando da qualche tempo Andrea Pirlo non accenna a placarsi: il "mea culpa" di Danilo fa intendere la gravità della situazione e al momento la soluzione più probabile è l'inserimento del giovane rumeno classe 2002 Radu Dragusin, grazie al confortante precedente contro la Spal in Coppa Italia. Molto più indietro le ipotesi Alex Sandro spostato di fascia o addirittura McKennie, ancora più difficile vedere il giovane Di Pardo, che non appare pronto. Lo riporta Calciomercato.com.