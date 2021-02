Andrea Pirlo è pronto a dare una nuova chance dal primo minuto a Federico Bernareschi. Con sette giocatori indisponibili, le scelte per l'allenatore bianconero sono quasi obbligate per la sfida con il Verona: Berna agirà sulla fascia sinistra nel 3-4-1-2 senza terzini e con Alex Sandro terzo centrale insieme a Demiral e de Ligt. Sulla fascia destra ci sarà Chiesa, Kulusevski seconda punta vicino a Cristiano Ronaldo. Futuro sempre più in bilico per Bernardeschi, che contro il Verona deve dimostrare di essere da Juve.