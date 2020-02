La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato una serie di dati e numeri che caratterizzano lo scontro che andrà in scena stasera al Bentegodi, quello tra Verona e Juventus.



SEMPRE IN GOL DA... - La Juventus ha segnato in tutte le ultime 13 sfide di Serie A contro il Verona (27 gol): è già la striscia a segno più lunga per i bianconeri contro i gialloblù.



L'ULTIMA VOLTA A VERONA - Il Verona ha perso l’ultima partita casalinga contro la Juventus nel massimo campionato: i bianconeri non hanno mai vinto due trasferte di fila contro i gialloblù.



QUANDO CAMBIANO JUVE E VERONA - Juventus e Verona sono le due squadre che in media effettuano prima il primo cambio della partita: dopo 48 minuti i bianconeri, dopo 53 i gialloblù.