Sabato sera a fischiare l'inizio del match al Bentegodi - alle 20:45 - tra Hellas Verona e Juventus sarà l'arbitro Fabio Maresca. Il direttore di gara è stato il recente protagonista dell'alterco con Antonio Conte sul finire della partita tra Udinese e Inter a gennaio. Episodio che ha fatto emergere tensioni tra i due che si trascinavano da mesi. Da quel giorno, Maresca ha arbitrato solo un'altra partita di Serie A: Sampdoria-Fiorentina del 14 febbraio. Per quel che riguarda i precedenti con la Juventus in stagione, il direttore di gara è stato impegnato solo in Juventus Cagliari 2 a 0 del 21 novembre.