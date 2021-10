La Juventus oggi alle 18 affronta al Bentegodi il Verona dell'ex Tudor, una partita da portare a casa per risollevarsi dopo il ko interno contro il Sassuolo. Soprattutto la Juve deve tornare a segnare: con 14 gol in 10 giornate è l'8° peggior attacco del campionato! La coppia d'attacco a cui si affiderà Massimiliano Allegri è quella "tipo" formata da Paulo Dybala e Alvaro Morata. Se la Joya quando sta bene è titolare indiscusso, per quanto riguarda Morata c'era un ballottaggio con Kaio Jorge.