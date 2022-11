Massimiliano, in, anticipa i temi di: ecco le sue parole."Cos'ha lasciato l'Inter? Abbiamo passato una serata di soddisfazione e gioia, ma già dal giorno dopo chiuso il capitolo. Domani sarà a Verona, contro una squadra che ha battuto 3 volte la Juventus nelle ultime 5, nelle ultime partite ha fatto sconfitte in modo immeritato. La squadra crea, soprattutto in casa, ha buoni tiratori, calcianti su palle inattive. Aggredisce, è squadra fisica. Domani non sarà semplice, tutt'altro. Non meritano quella classifica, starà a noi giocare una partita alla pari".INFORTUNATI - "Recuperati sicuro Paredes e Kean, Di Maria lo valuterò ma difficilmente ha 90 minuti nelle gambe, più probabile mezz'ora. Vlahovic valuto oggi, McKennie da valutare, Chiesa da valutare".PERIN - "Domani gioca, Szczesny ne ha fatte 12 di seguito. Tocca a Mattia"DANILO - "L'altra sera ho parlato con Cuadrado, che come gerarchie è quello dopo Bonucci, che resta il capitano quando gioca. Cuadrado ultimamente si innervosiva un po' troppo, non gli venivano fischiati dei falli, sentiva responsabilità. Parlandoci ho detto che è meglio che Danilo faccia il capitano, era più sereno. Juan ha accettato la scelta, ad Alex pure andava bene che Danilo fosse il capitano. Il capitano resta Bonucci quando gioca"VLAHOVIC E CHIESA - "Potrà essere, in questo momento è impossibile, bellissimo parlare di progetti ma guardiamo l'immediato. Con chi c'è bisogna fare una partita sotto l'aspetto emotivo, tecnico, una grande partita... altrimenti quanto fatto con l'Inter e nelle 3 precedenti, viene buttato. Per farlo domani bisogna fare una partita tosta, a Verona perse 3 volte nelle ultime 5".CONDIZIONI CHIESA E VLAHOVIC - "Dusan ha finito il 2022? Semplice, soffre di quest'infiammazione, tendinea o pubalgica, ieri ha corso ed è andato meglio. Se è a disposizione, è un bene per la Juventus. Altrimenti si curerà e vedremo per domenica. Chiesa è rientrato, ha fatto bene, finché il ginocchio non trova una sua stabilità e un suo adattamento. Un conto e fare allenamento e gestione, non sei più in controllo del tuo corpo. Ci sono momenti in cui senti più fastidio, fa parte del percorso rieducativo in campo...".