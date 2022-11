Sono a favore dei gialloblù i precedenti traallo Stadio Bentegodi, dove giovedì sera le due formazioni torneranno ad affrontarsi in campionato. 12 le vittorie e 11 i pareggi per i veneti, contro gli 8 successi in trasferta dei bianconeri. L'ultima volta che la squadra attualmente guidata da Salvatoreha conquistato i tre punti risale alla scorsa stagione (2-1 con doppietta di Giovanni Simeone e gol di Weston), mentre per trovare l'ultimo trionfo della Vecchia Signora bisogna risalire all'annata 2017-2018: il risultato finale fu di 1-3 (a segno Blaisee due volte Paulo, con il momentaneo pareggio firmato da Martin Caceres).