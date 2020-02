La Juve scende in campo a Verona per la 23a giornata di campionato. Bianconeri impegnati su uno dei campi più ostici di questa Serie A contro la sorpresa del campionato di questa stagione. Calcio d'inizio sabato 8 febbraio alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn ma sarà visibile anche agli abbonati Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa prima del match mettendo in guardia i suoi."​Questa volta la consistenza dell'avversario è palese. Il Verona sta facendo una grande stagione, è imbattuto da diverse partite, ha un allenatore di alto livello, squadra pericolosa per intensità, ritmo, aggressività. Partita è palesemente difficile, stavolta. Credo sia chiaro anche per i nostri giocatori che la partita è difficile. L'approccio deve essere di buon livello, ma da qui alla partita toccheremo anche quest'argomento, ma mi sembrerebbe di sottovalutare l'intelligenza dei miei calciatori forzandolo troppo. Tutti hanno visto la partita che ha fatto il Verona in settimana, ma non è altro che una partita tipica quello che hanno fatto. E' lo standard che ha in questa stagione". QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE.