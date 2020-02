Your browser does not support iframes.

La Juventus perde 2-1 in casa del Verona e rischia di essere raggiunta dall'Inter in testa alla classifica in caso di vittoria dei nerazzurri nel derby di domani. Bianconeri in vantaggio nel secondo tempo con Ronaldo ma il Verona torna su con il gol di Borini e il rigore realizzato da Pazzini per fallo di mano di Bonucci.



Tabellino:



MARCATORI: 65’ Ronaldo (J), 76’ Borini (V), 86’ rig. Pazzini



VERONA(3-5-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso (58’ Verre), Lazovic (79’ Dimarco); Zaccagni (69’ Pazzini), Pessina, Borini. A disp. Eysseric, Stepinski, Di Carmine, Bocchetti, Berardi, Dawidowicz, Empereur, Radunovic, Adjapong. All. Juric.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur (82’ De Sciglio), Pjanic, Rabiot; Douglas Costa (72’ Ramsey(, Higuain (59’ Dybala), Ronaldo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Rugani, Coccolo, Matuidi, Olivieri​. All. Sarri.



ARBITRO: Massa di Imperia



AMMONITI: 20’ Alex Sandro (J), 39’ Lazovic (V), 41’ Pessina (V), 75’ Dybala (J)



Nella gallery le pagelle di Verona-Juve