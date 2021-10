La Juventus ieri sera ha perso 2-1 al Bentegodi contro il Verona, una sconfitta che apre ufficialmente una crisi nera della squadra di mister Allegri, tanto che oggi è stato indetto il ritiro all'interno della Continassa, al J Hotel, per raccogliersi tutti insieme per una settimana prima della sosta per le nazionali. A giustiziare la Juve ieri è stata una doppietta di Giovanni Simeone. Vano nel finale il secondo gol consecutivo di Weston McKennie.