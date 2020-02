Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della dura sfida al Bentegodi contro la Juventus: “È una di quelle gare che si preparano da sole. L'altro giorno c'è stato un dispendio fisico alto, vedremo come sarà la nostra condizione. Sono convinto che si possa fare, si prepara abbastanza da sola".



SULLA SQUADRA – “Li vedo per la prima volta, ieri chi ha giocato ha lavorato a parte. Nessuna ha avuto problemi fisici, oggi dovremo scaricare".



SULLA PRIMA PUNTA – “Le caratteristiche sono simili, una punta la tieni più in mezzo e l'altra più esterna. Dipende anche da come giocheranno loro”



SU RONALDO E BADU – “Non ci sarà più attenzione per Ronaldo. Mi dispiace molto per Badu, poteva essere un'opzione, ma ha riportato un taglio e la ferita è ancora aperta. Non ci sarà".



SU SARRI – “Ora è più la Juve di Sarri, questa è la mia sensazione, le linee sono più vicine. A livello di gioco hanno fatto passi in avanti".



SULLA FORMAZIONE – “Ci siamo allenati poco, Dimarco ed Eysseric sono arrivati per ultimi, non riesco ad esprimermi su di loro. Non è facile entrare nel ritmo che ha abbiamo ora".



SUGLI OBIETTIVI – “Sull'obiettivo, ho promesso ai ragazzi che se lo raggiungiamo all'ultima giornata li porto fuori a mangiare. Poi se succede all'ultima giornata o prima non cambia, speriamo di farcela anche prima".



SULLO STAFF – “Si è creato un bel clima di lavoro, noi dello staff stiamo lavorando bene, ma anche lo staff medico e i magazzinieri"



SUL CAMPIONATO – “Stiamo spingendo forte e stiamo raccogliendo quanto seminato, sarebbe bello continuare così, questa è l'idea di domani, fare di nuovo punti".



SU RRAHMANI – “La mia sensazione è che chi ha firmato per altre squadre se gioca male è per altri motivi. Sotto questo punto di vista sono sereno".



SU PESSINA – “Amrabat rientrerà in mezzo al campo, poi vedremo l'allenamento di oggi, le scelte dipenderanno dalle condizioni dei miei giocatori".



SU DAWIDOWICZ – “Può essere una possibilità, però a questa domanda posso rispondere solo dopo l’allenamento per fare le mie valutazioni".