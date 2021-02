Ivan Juric, a DAZN, ha parlato del suo Verona e del pari con la Juve.



LAVORARE - "30%? Perché siamo ancora all'inizio. Questa partita per me non è stata buona, tanti errori, tante palle sbagliate. Però abbiamo fatto errori gratuiti. Pressione? L'abbiamo fatta bene. Sbagliamo passaggi, non è facile giocare con questi giocatori. So di mettere in difficoltà qualcuno, ma ci dobbiamo adattari".



PRINCIPI - "Sono giusti per me. E' da poco che lavoro con tutti, per me abbiamo sbagliato tanti passaggi semplici. Cose così. Specialmente all'inizio. Per me queste cose contano molto, non abbiamo fatto bene. Nell'ultima mezz'ora abbiamo stradominato. Siamo arrivati vicino alla porta tante volte. Abbiamo fatto un bel gol, avute altre occasioni. Va bene. Sensazione è che a questo punto dello scorso campionato eravamo definiti. Qui ancora abbiamo margini di miglioramento individuale e con la squadra. Non so se riusciamo a farlo".