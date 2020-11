Dopo il pareggio a San Siro contro il Milan, l'allenatore del Verona Ivan Juric ha analizzato la lotta scudetto: "La Juve non vincerà come successo negli anni passati - ha detto a Sky Sport - per me le squadre migliori sono Milan, Inter e Roma; più Napoli, Lazio e Juve. Ma non la vedo così favorita come è stato nelle scorse stagioni. Non è una passeggiata per i bianconeri, sarà un campionato molto interessante rispetto agli ultimi anni. Poi è chiaro che dipenderà da più fattori che possono risultare decisivi".