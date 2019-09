L'allenatore del Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus: "I bianconeri sono forti, quando accelerano non è facile fermarli. Però credo che non sia una cosa impossibile fare risultato allo Stadium. Sarri? In Champions League ho visto la mano di Allegri, dell'ex allenatore del Napoli ancora ci sono solamente alcune cose. Non hanno punti deboli, e cambia poco chi scende in campo: sono tutti forti".