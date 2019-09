Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.



PRESTAZIONE - "Abbiamo fatto una bella prestazione, resta il rammarico perché meritavamo molto di più nel secondo tempo. Dispiace perché quando arriva prestazione, devi raccogliere. Non l'abbiamo fatto".



GUNTER - "Ha fatto un errore tra tante cose buone, non doveva dare profondità, doveva temporeggiare. Ma ha fatto tante altre cose buone...".



VELOSO - "Miguel sta bene, è venuto con grande voglia. Lo vedo bene, è coinvolto, ha fatto una grande prestazione".



STRADA GIUSTA - "Spero lo sia, i ragazzi stanno facendo bene. In attacco potevamo fare di più. Perse palle banali. Abbiamo giocato bene tecnicamente, abbiamo attaccato come volevamo".



AMRABAT - "Si è creata una situazione per cui poteva venire. Ha tanti margini di miglioramento, ha forza e tatticamente è molto bravo. E' stato allenato bene".