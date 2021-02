Ivan Juric, a Sky Sport, ha presentato la sfida con la Juve.



IL PAREGGIO - "A me dispiace per i ragazzi, lo dico sinceramente. Quando fai uno sforzo del genere, sei andato al massimo, hai creato tutto quello che dovevi, senza parlare dei cambi di una rosa di un livello assoluto, dispiace per loro. Vedo loro in questo momento e dico 'mi dispiace per voi, ma testa alta e affrontiamo la prossima'".



JUVENTUS - "Che è la Juventus. Vabbè, dai, c'è poco da dire. La Juve sta migliorando molto dal mio punto di vista. Non ha fatto una bella partita col Porto, ma prima di quella ha fatto tante belle prestazioni. Devi fare il massimo, loro devono essere sotto e devi avere anche un po' di fortuna per fare risultato. Pensiamo a migliorare il gioco, i momenti in cui non lo facciamo bene. Abbiamo tanti giovani: oggi Ilic affrontava Strootman, Lovato Criscito. Lavoriamo coi giovani, lavoriamo bene e vogliamo migliorare. Loro crescono e hanno entusiasmo: pensiamo a questo, a salvarci, che per una società come la nostra è fondamentale, e a migliorare il prodotto".