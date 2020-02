Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta 2-1 contro la Juve: "E' servito specialmente il cuore, i ragazzi erano affaticati ma sono andati oltre. Abbiamo fatto molto bene nei primi trenta minuti ma siamo stati poco concreti, bella partita alla fine. Siamo riusciti a ribaltarla senza mai mollare. Oggi ero felice, soddisfatto e contento per i ragazzi. Volevamo fare bene, non pensavamo di fare così bene con tanti giovani. Kumbulla ha fatto una partita strepitosa. Sta funzionando tutto bene fino ad adesso. Pazzini? E' sempre decisivo ed importantissimo per noi. E' entrato benissimo e la sua presenza da una grande mano alla squadra".