Dal sito ufficiale dell'Hellas Verona:



"Seconda seduta di allenamento settimanale per i gialloblù, in preparazione alla sfida contro la Juventus in programma domenica 6 febbraio, alle ore 20.45, all'Allianz Stadium di Torino. Nella tarda mattinata di oggi, martedì 1 febbraio, queste le attività svolte: attivazione, lavoro sulla forza in palestra e lavoro tattico in campo. Domani, mercoledì 2 febbraio, nuova seduta di allenamento, in tarda mattinata, a porte chiuse.".