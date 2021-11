Le parole di Gunter, difensore dell'Hellas Verona, a L'Arena: "Morata? È stato merito di tutta la squadra essere riusciti a limitarlo, quando arrivano pochi palloni e facile giocare d’anticipo. Lui questa cosa la soffre. Sarebbe stato diverso marcare Giovanni Simeone perché contro di lui è tutto uno scatto e un contro scatto. Non dà punti di riferimento al difensore, in più ha sempre il tiro in canna. Non è proprio facile marcarlo. - continua Gunter – Torino? Il mercato è fatto per questo, un po' tutti possono cambiare squadra, ma non ho mai pensato di andare via perché il club e poi sia Di Francesco sia Tudor mi hanno fatto sentire importante."