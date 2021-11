COVID 19: comunicato ufficiale del Club#HVFChttps://t.co/zBpYov6YqR — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) November 9, 2021

Primi problemi per. L'allenatore del Verona sta volando in campionato, ma dai controlli sanitari effettuati è emersa la sua positività al. La notizia è stata comunicata dalla società gialloblù. L'ex Juve, regolarmente vaccinato, attualmente sta bene ed è in. Il club scaligero ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti.Per il momento non risultano positivi al Covid altri membri del gruppo squadra, staff compreso.