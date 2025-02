Verona-Fiorentina, brutto colpo per Kean: si accascia dopo uno scontro VIDEO

Getty Images

Moise Kean has collapsed on field after a head injury pic.twitter.com/5LVl5KEB62 — BitEuro (@Thermanmerman92) February 23, 2025

Come sta Moise Kean?

Durante la partita tra Hellas Verona e Fiorentina,è stato protagonista di un episodio preoccupante.Nel corso del secondo tempo, Kean ha subito un duro scontro con i difensori del Verona, Dawidowicz e Coppola, che ha provocato una profonda ferita al sopracciglio sinistro. Nonostante il colpo, l'attaccante ha tentato di proseguire la partita, ma dopo circa due minuti si è accasciato sul terreno di gioco, suscitando momenti di apprensione tra compagni e tifosi.Lo staff medico è intervenuto prontamente, immobilizzando il giocatore e trasportandolo fuori dal campo in barella. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulle sue condizioni, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.I tifosi e l'intero ambiente fiorentino restano in attesa di notizie rassicuranti sullo stato di salute di Kean, sperando in un suo rapido ritorno in campo. Per qualche istante, però, l'apprensione è stata alta. E tutti hanno ricordato i momenti concitati del problema occorso a Edoardo Bove, in panchina con la squadra, sebbene impossibilitato a giocare.