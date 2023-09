Tramite il proprio sito ufficiale ilha annunciato l'ingaggio di Jenny, che si trasferisce in gialloblù in prestito dalla- "Hellas Verona Women rende noto di aver acquisito - in prestito da Juventus Women - le prestazioni sportive della giocatrice Jenny Requirez fino al 30 giugno 2024. Nata il 24 marzo 2004 a Palermo, Requirez inizia la sua carriera calcistica all'età di sette anni nel Calcio Sicilia, dove milita fino all'età di 14 anni. l difensore si trasferisce poi alla Juventus, con cui nella stagione 2019/20 conquista il campionato di categoria Under 15. Con le bianconere Requirez compie tutta la trafila del Settore Giovanile fino alla Primavera, con cui nella scorsa stagione ha disputato le finali per lo Scudetto. Con la maglia della Nazionale italiana il difensore ha conquistato finora convocazioni in tutte le selezioni giovanili, dall'Under 15 fino all'Under 19 azzurra. Hellas Verona Women rivolge un caloroso benvenuto a Jenny, augurandole un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".