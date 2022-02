A Torino sarà invece la giornata di Dusan Vlahovic, per la prima volta in campo con la Juventus nel posticipo di domenica sera. Una partita sulla carta abbordabile per i bianconeri - avanti a 1,55 con il 61% delle preferenze - che apre subito grandi opportunità per il nuovo numero 7: il gol al debutto vale 1,90 su Planetwin365, prima scelta in assoluto nelle giocate sui marcatori (Morata è a 2,30, Dybala a 2,20). Per i gialloblù, privi dello squalificato Simeone, il ballottaggio è invece tra Kalinic (5,00) e Lasagna (4,50), ma per la squadra di Tudor il turno si apre in salita, con il «2» dato a 5,89 e il pareggio a 4,25. In ballo per la Juve altri punti chiave per la corsa al piazzamento Champions, che al momento vede l'Atalanta in leggero vantaggio, a 1,30 contro l'1,40 di Allegri.