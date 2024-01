Ondrejdecide di chiudere il capitolo Inter-Verona. Il centrocampista della squadra allenata da Marco, protagonista del noto episodio del contatto con Alessandro Bastoni, che ha portato al gol vittoria di Davide Frattesi nei minuti di recupero, ha affrontato l'argomento in un'intervista con DAZN prima della partita contro l'Empoli. Duda, mettendo la faccia, fa capire che per lui quel momento appartiene al passato: "Non leggo i giornali, quindi non so come ne stiano parlando. Per me, quell'episodio è ormai archiviato, ora c'è un'altra partita a cui pensare."